Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 18:26

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Предстоящее завершение строительства трубопровода "Северный поток -2" позволит Москве еще более дестабилизировать Украину, заявил во вторник помощник госсекретаря США Кристофер Форд.

По его словам, завершение строительства "Северного потока-2" повлечет "очень негативные" последствия для Европы и США.

"Это станет еще одним инструментом для Кремля, который позволит использовать энергетические ресурсы, чтобы разделить Европу и дестабилизировать Украину", - сказал Форд на слушаниях в сенате.

Он отметил, что администрация США "использовала дипломатические инструменты, чтобы добиться целей и попытаться остановить этот проект".

На вопрос о том, принесли ли успех эти дипломатические попытки, Форд отметил, что в настоящий момент Вашингтону удалось лишь замедлить его строительство, но не остановить.

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