Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 8:50

Москва/Пхеньян. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Ситуация с коронавирусом не позволила завершить вывоз из России всех северокорейских рабочих, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

По его словам, "в связи с полным закрытием границ гражданам КНДР, которые на конец января находились за рубежом, до сих пор так и не удалось вернуться на родину".

"Это касается и корейских рабочих, которые были в России", - сказал Мацегора.

В начале этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что большинство северокорейских рабочих покинули Россию, а оставшиеся на территории страны денежного вознаграждения уже не получают.

В сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам-членам Организации выдавать разрешения на работу гражданам Северной Кореи. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 10:15.

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