Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 8:16

Дубай. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Иранский танкер в Красном море, на котором в пятницу утром произошли взрывы, и вспыхнул пожар, вероятно, был атакован при помощи двух ракет, сообщил в пятницу телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на заявление владельца танкера госкпорорацию National Iranian Oil Company.

По версии компании, на танкере произошли два взрыва - с интервалом примерно в 20 минут (5:00 и 5:20 по местному времени, совпадает с московским), и их причиной, судя во всему, стали ракетные атаки.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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