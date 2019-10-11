Дубай. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Иранский танкер в Красном море, на котором в пятницу утром произошли взрывы, и вспыхнул пожар, вероятно, был атакован при помощи двух ракет, сообщил в пятницу телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на заявление владельца танкера госкпорорацию National Iranian Oil Company.
По версии компании, на танкере произошли два взрыва - с интервалом примерно в 20 минут (5:00 и 5:20 по местному времени, совпадает с московским), и их причиной, судя во всему, стали ракетные атаки.
(ПОСЛЕДУЕТ)
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