Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 8:21

Дубай. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Иранский танкер в Красном море, на котором в пятницу утром произошли взрывы, и вспыхнул пожар, вероятно, был атакован при помощи двух ракет, сообщил в пятницу телеканал "Пресс-ТВ" со ссылкой на заявление владельца танкера госкпорорацию National Iranian Oil Company.

По версии компании, на танкере произошли два взрыва - с интервалом примерно в 20 минут (5:00 и 5:20 по местному времени, совпадает с московским), и их причиной, судя во всему, стали ракетные атаки.

"Пресс-ТВ" отмечает, что инцидент имел место примерно в 96 км от саудовского порта Джидда. После взрыва на борту судна вспыхнул пожар, произошел разлив нефти.

В компании в свою очередь сообщили, что никто из экипажа в результате инцидента не пострадал, и все моряки сейчас - в безопасности. При этом танкер "в настоящий момент находится в стабильном положении", уточняет телеканал.

Ранее "Пресс-ТВ" также сообщал, что эксперты, изучающие причины инцидента, не исключили из списка версий возможность теракта.

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