Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 4:20

*** Глава Пентагона вновь подтвердил намерения наращивать численность войск в регионе

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - США не хотят войны с Ираном, задачами американских военных на Ближнем Востоке являются сдерживание иранцев, а также борьба с терроризмом в Сирии, Ираке и Йемене, заявил журналистам шеф Пентагона Патрик Шанахан.

"Думаю, у них такие же ощущения, что и у всех нас: мы хотим избежать неверных расчетов со стороны Ирана. Как известно, и, думаю, комментарии излишни, нашей работой является сдерживание", - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать опасения американских законодателей, что политика администрации может привести к войне с Ираном.

Шанахан добавил: "Речь не идет о войне. Нашими задачами на Ближнем Востоке являются обеспечение свободы судоходства, контртеррористические действия в Сирии и Ираке, разгром "Аль-Каиды" (запрещено в РФ - ИФ) в Йемене, гарантирование безопасности Израиля и Иордании".

И.о. министра обороны подтвердил, что ранее распространенная СМИ информация о намерении США направить на Ближний Восток дополнительно от 5 до 10 тыс. военнослужащих ошибочна.

Тем не менее, он заявил: "Если дистанцироваться от цифр..., то верна информация о направлении на Ближний Восток дополнительного контингента войск".

1гк тг

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