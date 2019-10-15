Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 18:48

Иерусалим. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Задержанный в Израиле в 2015 году гражданин РФ Алексей Бурков, экстрадиции которого ранее запросили США, переведен в тюрьме в секцию с особым надзором, сообщила во вторник газета "Едиот Ахронот".

США, требуя выдачи Буркова, утверждают, что Бурков виновен в совершении кибератак. Россиянин свою вину отрицает.

При этом издание "Джерузалем пост" ранее сообщало, что Израиль ранее отказался от предложения России обменять Буркова на гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную в РФ за хранение и контрабанду наркотиков на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

По данным издания, Высший суд Израиля уже одобрил экстрадицию Буркова в Соединенные Штаты, поэтому произвести обмен гражданами невозможно.

В свою очередь "Едиот Ахронот" накануне сообщала со ссылкой на источники, что министр юстиции Израиля Амир Охан, как ожидается, подпишет разрешение на экстрадицию Буркова.

В свою очередь сторона защиты Иссахар заявила, что экстрадиция Буркова в США негативным образом повлияет на ситуацию.

"Экстрадиция осложнит ситуацию", - цитирует газета слова адвоката.

Иссахар была задержана в апреле в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", когда летела из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке было обнаружено около 10 граммов наркотика, который впоследствии эксперты признали гашишем.

В ходе следствия и суда Иссахар признала вину в хранении наркотиков, но отвергла обвинение в контрабанде.

Вместе с тем, как сообщило издание "Джерузалем пост", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разговаривал о ней с президентом России Владимиром Путиным, когда приезжал в Сочи и "поднимал этот вопрос вновь в ходе разговора по телефону на этой неделе".

13 октября президент Израиля Реувен Ривлин отправил Путину письмо с просьбой даровать помилование израильтянке.

"Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к Вашему (Владимира Путина - ИФ) милосердию и состраданию, призывая Вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение", - отмечалось в письме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник журналистам, что обращение властей Израиля о помиловании осужденной в РФ Иссахар будет рассмотрено президентом РФ после его поступления по дипломатическим каналам.

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