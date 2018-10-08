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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 8:25 08.10.2018 - 08:25

Пекин. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Китайские власти сообщили, что бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием по делу о коррупции, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Отмечается, что его подозревают в серии преступлений, в том числе во взяточничестве.

"Мэн Хунвэй получал взятки, и его подозревают в нарушении законодательства", - говорится в заявлении министерства национальной безопасности КНР.

Ранее источники газеты "Монд" сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Пекине под стражей. Затем центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины сообщила, что в отношении Мэн Хунвэя проводится расследование в связи с нарушением закона.

О пропаже Мэн Хунвэя заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября. Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

Накануне Мэн Хунвэй ушел с поста президента Интерпола, исполняющим обязанности руководителя организации стал старший вице-президент Ким Чон Ян.

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