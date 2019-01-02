Задержанного в РФ американца Уилана уволили из ВС США в связи с воровством

Этот контент был опубликован 2 января 2019 г. 8:15

Вашингтон. 2 января. ИНТЕРФАКС - Гражданина США Пола Уилана, которого в России задержали по подозрению в шпионаже, уволили из рядов Вооруженных сил США в 2008 году после того, как его признали виновным по нескольким пунктам, связанным с воровством, сообщает газета The Washington Post.

"Уилан был уволен из-за ненадлежащего поведения в 2008 году после того, как его признали виновным по нескольким пунктам, связанным с воровством", - сообщает газета со ссылкой на официальные записи, попавшие в ее распоряжение.

По данным газеты, П.Уилан поступил на службу в Корпус морской пехоты США в 1994 году, там получил звание штаб-сержанта. П.Уилан, сообщает газета, дважды побывал в Ираке - в 2004 и 2006 году.

В настоящее время П.Уилан является директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей, сообщили ранее в компании.

П.Уилан, по данным The Washington Post, регулярно посещал Россию с 2007 года. Газета сообщает, что у мужчины есть базовые знания русского языка, знакомые описывают его как дружелюбного человека, которому нравилась Россия.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США П.Уилана.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Посольство США в РФ уведомлено о задержании П.Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.

Брат П.Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также ранее сообщал, что П.Уилан - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.

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