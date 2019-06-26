Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 13:55

Таллин. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Власти России освободили эстонский траулер Roxen, задержанный в мае за незаконный лов рыбы в Балтийском море близ Калининграда, при этом капитан оставлен под домашним арестом.

"Roxen освободили вчера вечером, но следствие в отношении капитана продолжается. Он должен будет во время следствия проживать в гостинице, где должен будет отмечаться два раза в день", - сказал в среду порталу ERR член правления фирмы-владельца судна Morobell Райво Баум (Raivo Baum).

По его словам, власти России сняли с судна навигационные системы для расследования их исправности.

Он отметил, что произошедшее расследуется по статье о злоупотреблении капитаном своим служебным положением, который намеренно вошел в территориальные воды России.

Траулер, ходивший под флагом Финляндии, был задержан 10 мая близ Калининграда. Команда судна состояла из четырех граждан Эстонии. На его борту было 350 тонн рыбы. Большая часть улова, по заявлению фирмы-владельца, была выловлена в водах Европейского союза. В российских водах было выловлено около 7,5 тонн.

Владельцы объясняют происшедшее навигационной ошибкой.

ри

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