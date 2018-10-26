Задержанному по обвинению в рассылке посылок со взрывными устройствами в США грозит до 58 лет тюрьмы - генпрокурор
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Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Задержанному во Флориде подозреваемому в деле о рассылке посылок со взрывоопасным веществом в США Сесару Сайоку предъявлены обвинения по пяти статьям уголовного кодекса США, ему грозит до 58 лет тюрьмы, сообщил в пятницу генпрокурор США Джефф Сешнс.
"Сегодня ему (задержанному - ИФ) были предъявлены федеральные обвинения по пяти статьям... По этим обвинениям подозреваемый может быть осужден на срок до 58 лет тюремного заключения", - заявил генпрокурор на пресс-конференции.
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Интерфакс