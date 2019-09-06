Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 3:09

Вашингтон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Задержанный в Италии сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов и гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки обвиняются в сговоре с целью хищения коммерческой тайны у американской авиационной компании GE Aviation для модернизации российских двигателей ПД-14.

"Бьянки от имени Коршунова нанял сотрудников 1-3, чтобы оценить конструкцию существующих редукторов для двигателей ПД-14 и написать отчет, в котором предлагались бы возможные улучшения для разработки более эффективной конструкции", - отмечается в обвинительном заключении, распространенном в четверг американским Минюстом.

В ходе консультаций сотрудники для создания технического отчета якобы использовали коммерческую тайну, принадлежащую GE Aviation - одному из ведущих мировых поставщиков авиационных двигателей, штаб-квартира которого находится в Южном округе штата Огайо.

В феврале нанятые сотрудники, как утверждается в заключении, представили заказчику подготовленный отчет, в котором "изложили свои рекомендации относительно конструкции редуктора для ПД-14".

В обвинительном заключении говорится, что Коршунов организовал и оплатил сотрудникам встречу с ним в июне 2013 года на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже, а в 2014 году в Милане для обсуждения и пересмотра технического отчета.

В документе говорится, что, "Коршунов работал в Объединенной двигателестроительной корпорации, в состав которой входит дочерняя компания "Авиадвигатель", которая в сентябре 2018 года была занесена в санкционный список министерства торговли США за действия, противоречащие национальной безопасности или интересам внешней политики США".

Отмечается, что Бьянки был директором итальянской дочерней компании GE Aviation. Работая в дочерней компании, Бьянки отвечал за бизнес в Китае, России и Азии.

После ухода из дочерней компании, Бьянки пошел работать в компанию под названием Aernova в Италии.

У Aernova и "Авиадвигателя" был контракт во время предполагаемого сговора.

Согласно документу, обвинения в адрес 57-летнего Александра Юрьевича Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены еще 21 августа, однако Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии.

"Сговор и попытка кражи коммерческой тайны карается до 10 лет тюрьмы", - отмечается в пресс-релизе Минюста.

Как стало известно ранее в четверг, сотрудник ОДК по фамилии Коршунов задержан в Италии по запросу США.

Согласно сайту ОДК, Александр Коршунов - директор по развитию бизнеса этой корпорации. Окончил Московский энергетический институт и Дипломатическую академию МИД СССР. Работал в МИД РФ.

В четверг в МИД России сообщили, что Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии Александру Коршунову, и оказывают ему юридическую поддержку.

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