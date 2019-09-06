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Вашингтон/Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Задержанный в Италии сотрудник "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех") Александр Коршунов и гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки обвиняются в сговоре с целью хищения коммерческой тайны у американской компании GE Aviation для модернизации российских двигателей ПД-14, сообщил Минюст США. Эти двигатели разработки ОДК предназначены для оснащения самолетов МС-21.

"Бьянки от имени Коршунова нанял сотрудников 1-3, чтобы оценить конструкцию существующих редукторов для двигателей ПД-14 и написать отчет, в котором предлагались бы возможные улучшения для разработки более эффективной конструкции", - говорится в обвинительном заключении, распространенном американским Минюстом.

Как отмечается, для создания технического отчета сотрудники якобы использовали коммерческую тайну, принадлежащую GE Aviation - одному из ведущих мировых поставщиков авиационных двигателей, штаб-квартира которого находится в Южном округе штата Огайо. В феврале сотрудники представили заказчику подготовленный отчет, в котором "изложили свои рекомендации относительно конструкции редуктора для ПД-14". Коршунов, согласно обвинительному заключению, организовал и оплатил сотрудникам встречу с ним в июне 2013 года на Парижском авиасалоне в Ле Бурже, а в 2014 году - в Милане для обсуждения и пересмотра технического отчета.

В документе говорится, что, "Коршунов работал в "Объединенной двигателестроительной корпорации", в состав которой входит дочерняя компания "Авиадвигатель", которая в сентябре 2018 года была занесена в санкционный список министерства торговли США за действия, противоречащие национальной безопасности или интересам внешней политики США". При этом Бьянки, как отмечается, был директором итальянской дочерней компании GE Aviation. Работая в ней, Бьянки отвечал за бизнес в Китае, России и Азии. После ухода из компании он пошел работать в компанию под названием Aernova в Италии. У Aernova и "Авиадвигателя" был контракт во время предполагаемого сговора.

Согласно документу, обвинения в адрес 57-летнего Александра Юрьевича Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии. "Сговор и попытка кражи коммерческой тайны карается до 10 лет тюрьмы", - отмечается в пресс-релизе Минюста.

Согласно сайту ОДК, Александр Коршунов - директор по развитию бизнеса этой корпорации. Окончил Московский энергетический институт и Дипломатическую академию МИД СССР. Работал в МИД РФ. В четверг в МИД России сообщили, что российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии Коршунову и оказывают ему юридическую поддержку.

ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель с тягой на взлете от 9 до 18 т - создается предприятиями ОДК для оснащения новых российских самолетов МС-21. В октябре прошлого года мотор был сертифицирован Росавиацией, что позволяет эксплуатировать его в РФ. Для работы на зарубежных рынках ПД-14 должен быть сертифицирован по стандартам Европейского агентства безопасности полетов (EASA), которая, по последний данным, ожидается в 2020 году.

При этом в марте 2019 года сообщалось, что Минпромторг РФ объявил конкурс на выполнение работ по улучшению характеристик ПД-14 для его сертификации EASA. В перечне работ исполнителя, согласно материалам закупки - снятие эксплуатационных ограничений ПД-14, завершение "прочностной доводки в обеспечение увеличения ресурса и надежности" и, как итог, валидация сертификата типа ЕАSА. Все работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года. Максимальная стоимость контракта - 12,3 млрд руб. Финансирование обеспечивают госбюджет и "внебюджетные" источники (какие именно, не уточняется) в пропорции 50% на 50%.

Помимо ПД-14, лайнеры МС-21 будут оснащаться двигателями PW1400G производства американской Pratt&Whitney. Подразделение P&W - United Technologies - было выбрано разработчиком и поставщиком силовой установки в 2009 году, в 2012 производитель МС-21, корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT), заключила с ним контракт. По условиям договора, PW1400G станет единственной силовой установкой иностранного производства для нового российского самолета.

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