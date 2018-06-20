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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 16:18 20.06.2018 - 16:18

Берлин. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ (BKA) подтвердило в среду, что задержанный на прошлой неделе в Кельне тунисец Зиф-Алла Хаммами готовился к совершению теракта, пишет в среду газета "Бильд".

"Проводились конкретные приготовления к такому преступлению с использованием, если позволите так выразиться, биобомбы. Таким образом, это беспрецедентный для Германии случай", - приводит газета слова главы BKA Хольгера Мюнха.

Тунисец был задержан в Кельне 13 июня после обыска в его квартире. По данным генпрокуратуры, примерно с середины мая он начал покупать оборудование и сырье для производства яда. "В том числе, у интернет-продавца он купил 1 тысячу семян клещевины, а также электрическую мельницу для кофе. В начале июня подозреваемый продолжил свои занятия и успешно произвел рицин (сильнодействующий яд)", - сказано в заявлении ведомства.

"Мы обнаружили в чемодане бомбу, которую он, вероятно, хотел снабдить стальными шариками и ядовитым порошком и взорвать", - сообщил один из следователей "Бильд".

Однако до сих пор неясно, когда и где тунисец хотел совершить теракт.

"Также вопрос о его контактах с сообщниками по-прежнему остается открытым", - отметил Х.Мюнх.

1кю ар

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