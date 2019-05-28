Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 13:14

Берлин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Задержанный в Косово гражданин РФ получил травмы и отправлен в больницу города Митровица, сообщают во вторник балканские СМИ.

При этом в больнице подчеркнули, что состояние здоровья пациента не вызывает опасений, так как травмы не серьезные.

Кроме того, в больнице в настоящее время находится задержанный в Косово гражданин Сербии. Также там оказывают помощь четырем сотрудникам служб безопасности Косово.

Ранее во вторник сообщалось, что подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Было задержано несколько человек, в том числе семь полицейских.

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