Берлин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Задержанный в Косово гражданин РФ получил травмы и отправлен в больницу города Митровица, сообщают во вторник балканские СМИ.
При этом в больнице подчеркнули, что состояние здоровья пациента не вызывает опасений, так как травмы не серьезные.
Кроме того, в больнице в настоящее время находится задержанный в Косово гражданин Сербии. Также там оказывают помощь четырем сотрудникам служб безопасности Косово.
Ранее во вторник сообщалось, что подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Было задержано несколько человек, в том числе семь полицейских.
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