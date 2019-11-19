Берлин. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Гражданин России, который был задержан в Мюнхене в минувшее воскресенье по обвинению в сексуальных домогательствах, за помощью в генконсульство России в Мюнхене пока не обращался, сообщил "Интерфаксу" генеральный консул РФ в Мюнхене Сергей Ганжа.

"Он к нам не обращался, и полиция тоже не обращалась", - сказал собеседник агентства. По его словам, в соответствии с двухсторонним соглашением полиция информирует российских дипломатов о таких случаях.

Как сообщил "Интерфаксу" ранее представитель отделения федеральной полиции в аэропорту Мюнхена Кристиан Кёгльмайстер, россиянин приехал из Санкт-Петербурга в воскресенье и был задержан в аэропорту, теперь должно быть принято решение об аресте подозреваемого или его должны выпустить на свободу.

Ганжа сообщил, что консульство держит этот случай "на контроле", но новой информации, скорее всего, не появится до тех пор, пока суд не примет решение.

По информации Кёгльмайстера, задержанному - 31 год, в августе он был на концерте в Мюнхене. Газета "Меркур" сообщает, что задержанный на концерте сексуально домогался женщины, которая пришла на мероприятие со спутником. Он оскорблял молодых людей и угрожал им, в том числе несколько раз угрожал убийством. После этого он вернулся в Россию, а пострадавшие подали заявление в полицию и в Мюнхене мужчину объявили в розыск.

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