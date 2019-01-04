Задержанный в РФ Уилан запросил поддержку у посольств всех четырёх стран, гражданином которых является - СМИ

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 19:21

Лондон. 4 января. ИНТЕРФАКС - Обвиняемый в РФ в шпионаже Пол Уилан направил запросы о помощи в посольства всех стран, гражданином которых является, передает в пятницу ирландский телеканал RTE.

Речь идёт о посольствах США, Великобритании, Канады и Ирландии.

Сначала США, затем Великобритания уже в январе заявляли, что следят за данным делом. Ранее в пятницу в Дублине заявили, что добиваются предоставления консульского доступа к П.Уилану, так как получили от него запрос о помощи. Аналогичный запрос был направлен и Канаде, отмечает RTE.

Ранее сообщалось, что П.Уилан оказался гражданином не только США, но и Великобритании.

Родители задержанного - британцы, перебравшиеся в Канаду.

Газета объясняет, что ирландский паспорт могут получить люди, доказавшие, что у них есть ирландские корни как минимум в третьем поколении.

Ранее в пятницу глава британского МИД Джереми Хант, комментируя ситуацию с П.Уиланом, заявил в эфире Sky News, что в Лондоне не согласны с тем, чтобы "люди использовались для дипломатических игр". Министр подчеркнул, что основные усилия по решению данной проблемы взяли на себя США.

Гражданин США П.Уилан ранее был задержан в Москве сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ.

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