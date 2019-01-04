Задержанный в РФ Уилан стал гражданином четырёх стран, так как соревновался с сестрой - газета

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 20:12

Вашингтон. 4 января. ИНТЕРФАКС - Задержанный в РФ и обвиненный в шпионаже Пол Уилан стал гражданином четырёх стран, так как в шутку соревновался с сестрой, пытаясь получить как можно больше паспортов, пишет в пятницу The Washington Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Он собирал их (паспорта разных стран - ИФ), считая это игрой. Он соревновался с сестрой: они выясняли, кто из них получит гражданство в наибольшем количестве стран",- сказа собеседник газеты.

Ранее стало известно, что П.Уилан - гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него заросы о помощи. П.Уилан проживал США, но родился в Канаде - в семье выходцев из Великобритании. Ирландский же паспорт он получил, благодаря ирландским корням.

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