Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 11:22

(расширенная версия, добавлена реакция Пекина)

Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Китая распорядились взять под арест канадцев Майкла Коврига и Майкла Спавора, ранее задержанных по подозрению в подрыве национальной безопасности Китая, сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на МИД Канады.

МИД Канады потребовал немедленного освобождения своих граждан.

"Канада резко осуждает их необоснованный арест, также как и необоснованное задержание 10 декабря", - говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

В МИД Китая заявили, что Коврига подозревают в "сборе государственных тайн и разведывательной информации" в Китае, а Спавора - в "похищении и предложении сбыта государственных тайн" за рубежом.

Ковриг ранее работал дипломатом в Пекине и в Гонконге, а также в ООН в Нью-Йорке. Затем он стал старшим советником по Северо-восточной Азии в организации Международная кризисная группа.

Он был задержан в декабре прошлого года. Вместе с ним тогда задержали бизнесмена Спавора.

Запад связывает аресты канадцев, а также приговор к смертной казни подданного Канады Роберта Ллойда Шелленберга с задержанием 1 декабря в Канаде по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая после была отпущена под залог.

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