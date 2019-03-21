Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 15:58

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Мадрид. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в четверг, сообщает бразильский телерадиоканал "Глобу".

По его данным, задержание провела федеральная полиция Бразилии в городе Рио-де-Жанейро в рамках широкомасштабного антикоррупционного расследования. Ранее М.Темер неоднократно заявлял, что не делал ничего противозаконного.

М.Темер пришел к власти в августе 2016 года после импичмента прежнего президента Бразилии Дилмы Русеф. Срок его президентства завершился в январе этого года после вступления в должность нынешнего президента страны Жаира Болсонару.

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