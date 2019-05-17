Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 16:38

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Несвоевременная выплата странами-членами ООН членских взносов негативно влияет на функционирование комитетов организации, которые следят за соблюдением ряда международных договоров в области прав человека, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Дефицит бюджета ООН серьезно подрывает работу органов, следящих за соблюдением прав человека", - приводят СМИ слова ряда независимых экспертов.

В свою очередь глава комитета ООН против пыток Йенс Модвиг заявил журналистам в Женеве, что некоторые страны задержали выплату своих взносов в ООН, что привело к "острому кризису с денежными средствами".

По его словам, в конце апреля председатели комитетов получили письмо от верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором говорилось о нехватке денежных средств для работы комитетов. При этом комиссар отметила, что шесть комитетов могут отменить последнюю сессию в этом году из-за тяжелой финансовой ситуации.

Модвиг предупредил о серьезных последствиях нехватки финансовых средств для ООН. В частности, речь может идти о необходимости временно остановить проверку докладов государств-участников и отложить расследование жалоб на пытки, похищения и другие серьезные нарушения прав человека.

Размер взноса каждой страны в регулярный бюджет ООН исчисляется в процентах от общих расходов организации.

Шкалу взносов в бюджет ООН каждые три года определяет Генассамблея ООН, и в основу данной шкалы положен принцип платежеспособности государств. Согласно действующей шкале, США оплачивают 22% регулярного бюджета ООН, Япония - почти 10%, Германия - чуть более 7% процентов, Китай - 7,9%, Россия - 3,088%.

1тэ аю

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