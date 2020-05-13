Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 10:12

Чикаго. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Количество заказов на самолеты американского авиастроительного концерна Boeing Co. (SPB: BA) упало до 4834 по сравнению с 5049 на конец марта.

Таким образом, число заказов впервые за семь лет опустилось ниже 5 тыс., отмечает Dow Jones.

Компания, в частности, лишилась еще 108 заказов на самолеты 737 MAX. Boeing также понизил статус по сделкам на поставку 101 самолетов из-за ухудшения финансового состояния авиакомпаний в условиях пандемии.

В то же время компания не потеряла ни одного заказа на широкофюзеляжные самолеты.

В апреле Boeing не получил ни одного нового заказа. Тем временем три крупные лизинговые компании отказались от своих обязательств по покупке самолетов 737 MAX, а авиакомпании пересмотрели планы поставок в соответствии с компенсационными соглашениями, заключенными с Boeing в связи с запретом на полеты самолетов этой модели после двух авиакатастроф.

Европейский аэрокосмический концерн Airbus, в свою очередь, в прошлом месяце получил заказы на девять самолетов. Таким образом, общее число заказов на самолеты Airbus составляет примерно 7,5 тыс.

Глава Boeing Дэвид Кэлхун заявил в эфире программы Today телеканала NBC, что восстановление авиационной отрасли после кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, может занять три года.

"Я считаю, что понадобится три года, прежде чем авиаперевозки вернутся к уровню 2019 года, и возможно еще два года - для начала восстановления темпов роста, которые мы демонстрировали", - сказал он.

Некоторые крупные американские авиакомпании будут вынуждены прекратить деятельность по истечении программы государственной поддержки зарплат в сентябре, считает Кэлхун. По его мнению, объем авиаперевозок в сентябре будет ниже 25% от докризисного уровня, а к концу года он может приблизиться к 50%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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