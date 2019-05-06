Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 4:23

*** Китай может отложить визит торговой делегации

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что с пятницы вводит новые пошлины на китайские товары, пишет газета The Washington Post.

"Поворот к жесткой линии противоречит недавнему оптимизму администрации, и это расстраивает планы на потенциально заключительный раунд переговоров на этой неделе", - говорится в публикации.

В воскресенье Д.Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что с пятницы текущей недели увеличивает тарифы на ряд товаров китайского производства с 10% до 25%, а в ближайшей перспективе готовится обложить 25-процентной пошлиной остальные товары импорта из Китая.

Газета обращает внимание, что Д.Трамп объявил об этом накануне визита в Вашингтон представительной китайской торговой делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Ожидалось, что соглашение, которое длительное время готовили эксперты двух стран, может быть подписано в рамках визита.

Издание, ссылаясь на собственные информированные источники, отмечает, что после объявления о новых тарифах визит может не состояться в назначенные сроки - 8 мая.

Причиной введения новых пошлин, пишет The Washington Post, может быть то, что Д.Трамп считает, что китайская сторона пытается внести изменения в практически готовое соглашение.

Так, президент написал в воскресенье в Twitter: "Торговая сделка с Китаем продолжается, но слишком медленно, так как они пытаются передоговориться. Нет!".

Газета отмечает, что хотя китайские представители согласились увеличить закупки американской продукции, они не хотят идти на серьезные уступки по ключевым претензиям США, в том числе по вопросу о субсидиях, которые Пекин выделяет своим привилегированным компаниям.

Со своей стороны, китайские чиновники настаивают на том, чтобы США отменили все тарифы, которые США ввели в прошлом году, что Д.Трамп пока отказывается сделать.

1гк тг

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