Заключенный захватил заложника в тюрьме на северо-востоке Франции
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Париж. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Заключенный удерживает в заложниках одного человека в тюрьме, расположенной во французском департаменте Об, сообщают в четверг местные СМИ.
По их информации, речь идет о 21-летнем заключенном. В заложники он взял надзирателя тюрьмы.
Заключенный потребовал предоставить ему транспорт. Других подробностей пока не сообщается.
1вл
Интерфакс