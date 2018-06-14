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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 11:05 14.06.2018 - 11:05

Париж. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Заключенный удерживает в заложниках одного человека в тюрьме, расположенной во французском департаменте Об, сообщают в четверг местные СМИ.

По их информации, речь идет о 21-летнем заключенном. В заложники он взял надзирателя тюрьмы.

Заключенный потребовал предоставить ему транспорт. Других подробностей пока не сообщается.

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