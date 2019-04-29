Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 10:23

Лос-Анджелес. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Кинофильм "Мстители: Финал" в первые дни мирового проката установил рекорд по кассовым сборам, сообщает Dow Jones.

Сборы за первые пять дней показа экранизации комиксов Marvel составили около $1,2 млрд. Примерно $350 млн от этой суммы пришлось на США и Канаду. Показатель превзошел предыдущий рекорд по сборам в дебютный уик-энд, который в прошлом году установила третья часть саги о супергероях "Мстители: Война бесконечности", примерно на $92 млн.

"Мстители: Финал" может стать самым кассовым фильмом в истории, если обойдет рекорд в $2,79 млрд, установленный картиной "Аватар" в 2009 году.

Чтобы занять первое место по сборам в США и Канаде, "Мстителям" нужно собрать больше $936 млн. Именно столько принес в 2015 году кинотеатрам седьмой эпизод саги "Звездные войны" - "Пробуждение силы". С поправкой на инфляцию пальму первенства удерживает фильм "Унесенные ветром", который собрал $1,8 млрд, по данным сайта BoxOfficeMojo.

В Китае кассовые сборы уже составили $331 млн, что практически гарантировано позволит финальной части "Мстителей" побить рекорд, так как показатель всего примерно на $60 млн отстает от суммы, вырученной китайскими кинотеатрами в 2017 году от показа фильма "Форсаж 8".

"Мстители: Финал" стал 22-м по счету фильмом вселенной Marvel о супергероях. Первым фильмом была вышедшая в 2008 году картина "Железный человек". Disney назвала сиквел прошлогодней части, "Мстители: Война бесконечности", кульминацией 11-летней саги, однако к выходу на экраны уже запланированы новые фильмы Marvel.

"Война бесконечности" установил рекорд по дебютным сборам в мире в прошлом апреле, принеся кинотеатрам $640 млн без учета выручки в Китае. Он завершился гибелью половины супергероев.

"Мстители: Финал" рассказывает о противостоянии оставшихся в живых членов команды Мстителей и их союзников и могущественного титана Таноса.

Премьера заключительной части в России состоялась 29 апреля, на 4 дня позже мирового проката.

Служба финансово-экономической информации

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