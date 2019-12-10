Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 3:45

*** Ожидается, что ему предъявят обвинения в злоупотреблении властью и препятствии Конгрессу

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Демократы Палаты представителей США обнародуют статьи об импичменте против президента Трампа во время утренней пресс-конференции во вторник, сообщает The Hill со ссылкой на осведомленные источники.

Председатель юридического комитета Джеррольд Надлер, председатель комитета по разведке Адам Шифф и другие председатели соответствующих комитетов назовут обвинения против президента США Дональда Трампа.

Представитель Дэвид Сициллин сказал журналистам в понедельник вечером, что демократы "будут работать всю ночь", чтобы определить точные статьи для импичмента президента.

Издание напоминает, что на прошлой неделе в ходе слушаний ученые-юристы заявили, что считают, что Трамп совершил три действия, из-за которых может быть подвергнут импичменту: злоупотребление властью и взяточничество, препятствие правосудию и препятствие Конгрессу.

Однако, по словам одного из источников газеты, демократы, как ожидается, выдвинут только две статьи для обвинения.

Тем временем, по данным газеты Washington Post, Трампу будут предъявлены обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

Издание сообщает, что статьи будут озвучены законодателями на пресс-конференции во вторник в 9:00.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

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