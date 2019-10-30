Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 0:20

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Двухпартийная резолюция, осуждающая приглашение России для участия в будущих саммитах G7, была единогласно принята комитетом по иностранным делам Палаты представителей США, сообщается на сайте одного из авторов документа Альбио Сайреса.

"Когда Россия была исключена из G8 в 2014 году после ее агрессивных действий на Украине, остальные семь стран согласовали несколько условий, которые должны быть выполнены, прежде чем ей будет разрешено участвовать в будущих саммитах", - говорится в сообщении законодателя.

Сайрес представил резолюцию в августе 2019 года, после того как президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в следующем году.

В документе конгрессмены вновь заявляют о поддержке Украины, осуждают действия России в Крыму, поддерживают отстранение страны от участия в "Большой восьмерке" и подчеркивают, что будущее участие России зависит от уважения территориальной целостности других государств.

"Я хочу поблагодарить своих коллег по комитету за поддержку моей резолюции и подтверждение давнего мнения Конгресса о том, что Россия не может участвовать в саммитах "Большой семерки", продолжая попирать международные демократические стандарты", - добавил Сайрес.

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