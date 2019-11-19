Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 1:02

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленные законодатели США от Республиканской партии - сенаторы Тед Круз, Линдси Грэм и член Палаты представителей Лиз Чейни приветствовали решение администрации США отказаться от исключения из санкционных списков иранского ядерного объекта в Фордо.

"Мы приветствуем президента Трампа и госсекретаря Помпео за сегодняшнюю новость о том, что администрация, наконец, прекратит отказ от санкций в отношении гражданских ядерных работ на иранском объекте Фордо", - говорится в заявлении законодателей, которое цитирует The Hill.

Теперь, по их мнению, администрация США должна отказаться от исключения из санкционных списков оставшихся объектов, в особенности тяжеловодного реактора в Араке.

Ранее глава госдепа США Майк Помпео заявил, что администрация США решила с 15 декабря 2019 года отказаться от исключения из санкционных списков иранского ядерного объекта в Фордо.

"США отменят исключения из санкций для этого объекта 15 декабря 2019 года", - сказал он журналистам в Вашингтоне. Помпео пояснил, что такое решение в Вашингтоне приняли в связи тем, что Тегеран недавно объявил о возобновлении работ по обогащению урана в Фордо.

"Правильный уровень обогащения урана для крупнейшей в мире страны-спонсора терроризма - ноль", - сказал госсекретарь США.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. На прошлой неделе в рамках очередного этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.

Франция, Германия и Великобритания заявили, что крайне обеспокоены сообщением Ирана о возобновлении работ по обогащению урана на заводе Фордо.

В заявлении отмечается, что "действия Ирана не соответствуют четким положениям СВПД в отношении Фордо".

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