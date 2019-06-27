Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 0:47

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что законопроект, предусматривающий финансовую помощь в $4,6 млрд для решения проблем на границе США, принят обеими палатами Конгресса.

"Только что был принят двухпартийный законопроект о гуманитарной помощи для южной границы. Отличная работа проделана всеми! Теперь мы должны работать, чтобы избавиться от лазеек и исправить места содержания (мигрантов - ИФ). Спасибо также Мексике за проделанную работу по оказанию помощи с нелегальной иммиграцией - очень большая разница!", - написал Трамп в своем твиттере.

Палата представителей приняла версию двухпартийного законопроекта Сената.

305 конгрессменов проголосовали за законопроект, 102 высказались против.

Таким образом, был нанесен удар по демократическому руководству Конгресса, в частности спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая выступала за поддержку версии законопроекта, предложенного нижней палатой.

Теперь законопроект поступит на подпись президенту Трампу. Ожидается, что он подпишет его.

Ранее возмущение в обществе вызвали условия в центре содержания мигрантов в Техасе, где более 300 детей находились в течение нескольких недель в ужасных условиях без достаточного питания и воды.

На фоне скандала вокруг плохого обращения с задержанными мигрантами-детьми исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США (CBP) Джон Сандерс объявил о своей отставке.

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