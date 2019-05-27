Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 18:51

Иерусалим. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Законопроект о роспуске Кнессета, предложенный партией премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" для организации новых выборов, выдержал предварительное голосование в Кнессете, сообщает сайт издания "Таймс оф Исраэл".

"За" проголосовали 65 депутатов, "против" - 43.

В 20:00 по местному времени (совпадает с мск) ожидается выступление Нетаньяху в Кнессете. "Таймс оф Исраэл" отмечает, что Нетаньяху в выступлении, вероятно, будет говорить о необходимости новых выборов.

Однако, напоминают в свою очередь западные СМИ, для роспуска Кнессета и для назначения новой даты всеобщих выборов требуется финальное голосование, которое, по-видимому, пройдет в среду.

В Израиле переговоры по созданию правительственной коалиции зашли в тупик. Премьер Биньямин Нетаньяху должен до вечера среды сформировать коалиционное правительство, и для этого ему нужна поддержка экс-министра обороны Авигдор Либерман - лидера партии "Наш дом Израиль", которая контролирует пять мест в парламенте.

Однако Либерман ранее заявлял, что он уже сделал уступки Нетаньяху, и не намерен их продолжать. Он добавил, что он готов к новым выборам, если потребуется.

СМИ отмечают, что проведение повторных парламентских выборов, так быстро после предыдущих, состоявшихся 9 апреля, станет беспрецедентным для Израиля.

1аю ар

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