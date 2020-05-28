Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 10:42

Пекин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Законопроект о безопасности Гонконга призван создать надежный механизм защиты государственного суверенитета, безопасности и коренных интересов Китая, заявил на церемонии закрытия сессии высшего органа законодательной власти Китая председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Чжаньшу.

На пленарном заседании в четверг депутаты высшего законодательного органа КНР приняли резолюцию, предписывающую ПК ВСНП разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

"ПК ВСНП (...) разработает соответствующий закон для обеспечения национальной безопасности в специальном административном районе Гонконга в соответствии с законом "О защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития, в целях обеспечения долгосрочной стабильности и процветания Гонконга", - заявил Ли Чжаньшу.

Он назвал это важным шагом в деле совершенствования системы "одна страна, две системы", соответствующим фундаментальным интересам всего китайского народа, включая его соотечественников в Гонконге.

Сессия ВСНП в четверг завершила работу.

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