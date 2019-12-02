Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 4:14

Вашингтон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Подписание президентом США Дональдом Трампом законов "О правах человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок снаряжения гонконгской полиции осложнило процесс американо-китайских переговоров по торговле, говорится в материале портала Axios.

"Источник, близкий к переговорной команде Трампа, сказал, что китайская сделка теперь "остановлена из-за законодательства по Гонконгу", - пишет портал.

В материале отмечается, что теперь необходимо время, чтобы негативное влияние этого шага на внутриполитическую обстановку в Китае сгладилось.

По сообщениям источников Axios, подписание первой фазы торгового соглашения между двумя странами может произойти "самое ранее - в конце текущего года".

В то же время Трамп, как ожидается, воздержится от очередного превышения тарифов, запланированного на 15 декабря, чтобы сохранить возможности заключения сделки, говорится материале.

Портал пишет, ссылаясь на два близких к переговорам источников, что "остаются некоторые другие существенные препятствия" на пути к заключению первой фалы соглашения. К ним относятся, в частности, выполнение требований Китая об отмене или снижении уровня ранее введенных Вашингтоном пошлин на китайские товары, а также вопросы о механизме контроля над соблюдением китайской стороной условий соглашения, гарантий закупок Китаем американской сельхозпродукции.

Подписание Трампом законов по Гонконгу вызвало крайне негативную реакцию Пекина.

Так замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн передал послу США в Китае Терри Брэнстеду требование о прекращении вмешательства Соединенных Штатов в его дела, отметив, что подписание законов является "грубым нарушением международного права и основных норм международных отношений, является неприкрытой демонстрацией гегемонии".

Китайский дипломат подчеркнул: "Китай будет решительно противодействовать ошибочным шагам США, все последствия за них полностью лягут на американскую сторону".

Ранее глава китайской делегации на переговорах с США по торговле вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что он проявляет "острожный оптимизм" по поводу возможного заключения первой фазы китайско-американского торгового соглашения.

Министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, напомнил ранее, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительный 15-процентный тариф на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

1гк вв

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