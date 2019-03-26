Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 8:25

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Палата представителей Конгресса США одобрила три законопроекта, связанных с Венесуэлой, в том числе документ, предусматривающий оценку российского военного присутствия в Венесуэле и выработку мер по противодействию ему, сообщила инициатор законопроекта член Конгресса демократ Дебора Вассерман-Шульц.

"Мой проект, закон о недопущении российско-венесуэльской угрозы, прошел через Палату представителей США. Этот проект - критически важный шаг в сторону понимания и реагирования на эффект военного сотрудничества между Россией и Венесуэлой, а также получения гарантий, что это (сотрудничество - ИФ) не помешает демократии и безопасности региона", - написала она в Twitter.

Законопроектом предусмотрено, что после его окончательного принятия в течение последующих 120 дней госсекретарь США обязан направить в соответствующие комитеты Конгресса оценку сотрудничества РФ и Венесуэлы в сфере безопасности и оценку возможных угроз от него для сотрудничества США с другими странами Западного полушария.

Спустя 30 дней после передачи этих выводов в Конгресс госсекретарь должен представить в комитеты парламента стратегию по противодействию возможным угрозам, исходящим от такого сотрудничества РФ и Венесуэлы.

Кроме этого законопроекта, Палата представителей утвердила еще два: один запрещает американский экспорт в Венесуэлу оборудования для борьбы с преступностью, которое венесуэльские власти могли бы использовать против оппозиции, а второй предусматривает долговременную стратегию оказания гуманитарной помощи Венесуэле и выделение на эти цели не менее $150 млн в 2020 и 2021 годах.

Издание Miami Herald отмечает, что этот законопроект, как и два других передан без возражений в Сенат для последующего рассмотрения.

Накануне сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил ситуацию в Венесуэле и призвал Россию отказаться от неконструктивных действий.

"Госсекретарь призвал Россию отказаться от неконструктивного поведения и присоединиться к остальным странам... которые стремятся создать более светлое будущее для народа Венесуэлы", - говорилось в сообщении госдепа.

Он также раскритиковал "присутствие военных РФ в Венесуэле для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро" и заявил, что "действия РФ усиливают напряженность в Венесуэле".

Накануне агентство Associated Press сообщало со ссылкой на венесуэльского чиновника, что в минувшие выходные два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами.

По словам источника, российские военные чиновники приехали в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

В свою очередь телеканала NTN отмечал, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для "проведения двусторонних консультаций", и их визит связан с реализацией прежде подписанных контрактов. При этом, по утверждению венесуэльских источников, во главе группы российских военных в Каракас прилетел начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

1аю ар ав

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