Закрытие границы между США и Мексикой обойдется Вашингтону в миллиарды долларов - СМИ

Этот контент был опубликован 29 декабря 2018 г. 3:56

Вашингтон. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Исполнение угрозы президента США Дональда Трампа, который обещал закрыть границу с Мексикой, если конгрессмены-демократы не одобрят финансирование проекта пограничной стены, обойдется стране в миллиарды долларов, считают аналитики, опрошенные "Хилл".

"Это повлияло бы на экономику США массово и очень негативно. Товары на сумму около $1млрд пересекают границу каждый день, поэтому каждый день в случае закрытия границы мы будем терять сотни миллионов долларов", - заявил Крис Уилсон, заместитель директора института Мексики Центра Уилсона и соавтор исследования по пограничной экономике.

По словам старшего научного сотрудника американского Центра стратегических и международных исследований Ричарда Майлса, в результате закрытия границы первым делом вырастут цены на автомобили, а фабрики окажутся в трудной ситуации, ведь огромная доля американской торговли с Мексикой связана с автозапчастями.

Кроме того, закрытие границы ударит по сельскому хозяйству. Р.Майлз подчеркнул, что экспорт кукурузы и сои в Мексику является источником дохода для фермеров Айовы, Небраски, Миннесоты, Иллинойса и Индианы.

По мнению К.Уилсона, американские потребители сразу увидят недостаток продуктов в супермаркетах.

"Сейчас зима, поэтому в США мы не производим много фруктов и овощей. По большому счету, мы зависим от Мексики, которая снабжает наши продуктовые магазины зимой", - отметил он.

Аналитик подсчитал, что 70% всей продукции из Мексики поступает в США грузовиками.

При этом, считают эксперты, среди штатов, которые больше всего пострадают от закрытия границы, есть те, что голосовали за Д.Трампа в 2016 году. Это, в частности, Аризона, Мичиган, Техас, Юта и Южная Дакота.

"Люди зависят от действующей американо-мексиканской границы как части своей повседневной жизни настолько, что мало кто в Вашингтоне понимает", - добавил Р.Уилсон.

По его мнению, люди, спасающиеся от насилия в Центральной Америке, это не та "угроза нацбезопасности", из-за которой стоит закрывать границу.

Мексика является третьим по величине торговым партнером Америки, и экономики этих двух стран тесно переплетены. По данным издания, только в прошлом году товаров на сумму в $558 млрд пересекли границу США и Мексики. По оценкам Министерства торговли, в 2015 году почти 100 тыс. американских рабочих мест были поддержаны торговлей с Мексикой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация будет вынуждена закрыть границу с Мексикой, если конгрессмены-демократы не одобрят финансирование проекта пограничной стены.

"Нас вынудят полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на завершение Стены и (не позволят - ИФ) изменить смехотворные миграционные законы, которые взвалили на нашу страну", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Трудно поверить, что могут быть Конгресс и президент, которые бы одобрили (такие законы - ИФ)", - отметил он.

1вз тг

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