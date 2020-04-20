Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 10:34

Париж. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Практически каждое четвертое из десяти предприятий агропромышленного комплекса Италии в настоящее время испытывает сложности в связи с закрытием границ, а также объектов общепита из-за распространения коронавируса, сообщила в понедельник французская газета "Фигаро" со ссылкой на информацию основного итальянского сельскохозяйственного профсоюза "Кольдиретти".

Согласно данным министерства сельского хозяйства, итальянское сельское хозяйство обычно привлекает около 350 тыс. сезонных рабочих, но в этом году этой отрасли не хватает 250-270 тыс. рабочих. Такая ситуация стала драматической для многих сельхозпроизводителей, отмечают в "Кольдиретти", при том, что сезон сбора некоторых видов овощей и фруктов в Италии уже начался.

В связи со складывающейся ситуацией министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова выступила за изменение регулятивных норм, сделав для оживления экономики шаг навстречу нелегалам, находящимся в Италии, однако, это вызвало волну критики со стороны партии "Лига" Маттео Сальвини, в то время как в "Кольдиретти" к этому предложению отнеслись благосклонно.

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