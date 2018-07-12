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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 15:17 12.07.2018 - 15:17

Иерусалим. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Условия жизни населения сектора Газа могут серьезно ухудшиться после того, как израильские власти закрыли грузовой КПП на границе с этой территорией, заявил в четверг представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Крис Гуннесс.

По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, представитель этого ведомства отметил, что закрытие КПП чревато "серьезными и масштабными последствиями для мирного населения (сектора Газа - ИФ), которое и так находится в отчаянном положении".

Агентство напоминает, что на территории сектора Газа проживает около 2 млн человек, 80% из которых нуждаются в регулярной гуманитарной помощи.

Ранее на этой неделе правительство Израиля закрыто грузовой КПП на границе с сектором Газа. При этом через пропускной пункт все еще допускается прохождение продовольствия, медикаментов и гуманитарной помощи.

1ла ар

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