Закрытие КПП на границе сектора Газа приведет к ухудшению условий жизни местного населения, считают в ООН
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Иерусалим. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Условия жизни населения сектора Газа могут серьезно ухудшиться после того, как израильские власти закрыли грузовой КПП на границе с этой территорией, заявил в четверг представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Крис Гуннесс.
По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, представитель этого ведомства отметил, что закрытие КПП чревато "серьезными и масштабными последствиями для мирного населения (сектора Газа - ИФ), которое и так находится в отчаянном положении".
Агентство напоминает, что на территории сектора Газа проживает около 2 млн человек, 80% из которых нуждаются в регулярной гуманитарной помощи.
Ранее на этой неделе правительство Израиля закрыто грузовой КПП на границе с сектором Газа. При этом через пропускной пункт все еще допускается прохождение продовольствия, медикаментов и гуманитарной помощи.
1ла ар
Интерфакс