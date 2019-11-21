Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 2:41

Вашингтон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект о безопасных и надежных сетях связи, который запретит правительству закупать оборудование или услуги у компаний, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, сообщило в четверг издание The Hill.

Законопроект предусматривает, что Федеральной комиссии по связи придется подготовить программу оказания помощи малым и сельским поставщикам связи, чтобы "удалить подозрительное сетевое оборудование и заменить его более безопасным", стоимость программы оценивается в $1 млрд., отмечает газета.

"По мере движения вперед люди должны обращать внимание на безопасность своих сетей, и мы собираемся помочь им, предоставив необходимые инструменты", - сказал законодатель Грег Уолден на заседании.

Законопроект является еще одной попыткой устранить угрозы, исходящие от китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, которые, по мнению американских политиков, позволяют китайскому правительству шпионить за гражданами США.

Министерство торговли объявило, что вскоре запретит американским компаниям вести бизнес с Huawei, но в понедельник продлило срок введения запрета на 90 дней на фоне опасений, что эта мера нанесет ущерб сельским операторам связи, которые работают на оборудовании Huawei, пишет The Hill.

1гк мк

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