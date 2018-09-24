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Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн устно объявил об отставке, сообщает в понедельник агентство "Блумберг" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно данным информагентства, Белый дом принял отставку замгенпрокурора.

Агентство отмечает, что точно неизвестно, когда именно Р.Розенстайн объявил об уходе, однако сообщает, что он будет отстранен от своих обязанностей со вторника.

Информация об отставке Р.Розенстайна появилась после того как стало известно, что он предлагал коллегам организовать тайную запись всех разговоров с президентом США Дональдом Трампом.

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Интерфакс