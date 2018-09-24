Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 18:47 24.09.2018 - 18:47

(обновленная версия)

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн устно объявил об отставке, сообщает в понедельник агентство "Блумберг" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно данным информагентства, Белый дом принял отставку замгенпрокурора.

Агентство отмечает, что точно неизвестно, когда именно Р.Розенстайн объявил об уходе, однако сообщает, что он будет отстранен от своих обязанностей со вторника.

В то же время газета "Хилл" отмечает, что Р.Розенстайн отправился в Белый дом для официального увольнения.

Информация об отставке Р.Розенстайна появилась спустя несколько дней после того, как газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что замглавы генпрокуратуры высказывал коллегам предложения тайно записывать свои разговоры с президентом США Дональдом Трампом и обсуждал возможность добиться отставки американского президента, опираясь на 25-ю поправку к конституции США (о полномочиях президента США).

В мае 2017 года Р.Розенстайн поставил Роберта Мюллера во главе расследования, посвященного возможному сговору президента США Дональда Трампа с Москвой во время предвыборной гонки и возможному вмешательству России в американские выборы 2016 года.

1бф ар ан

Neuer Inhalt Horizontal Line