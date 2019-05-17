Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 17:00

Нью-Йорк (ООН). 17 мая. ИНТЕРФАКС - Заместитель генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло повторила на заседании СБ ООН в пятницу призыв генсека этой международной организации к гарантам Астанинского процесса обеспечить соблюдение условий прекращения огня в рамках российско-турецких соглашений.

"Генсек ООН обратился ко всем сторонам с призывом в полной мере придерживаться условиям российско-турецких соглашений о прекращении огня. Он призвал гарантов Астанинского процесса, и особенно Турцию и Россию обеспечить его соблюдение. Я сегодня повторяю этот призыв". - сказала она.

"Помимо незамедлительной необходимости покончить с насилием на северо-западе Сирии, нам необходимо дать новую жизнь политическим усилиям при поддержке ООН. Нам необходимо продолжать уверенный диалог со всеми сторонами для построения доверия", - отметила Дикарло.

"Мы должны работать вместе с Россией и Турцией для поддержки намерений России и Турции по установлению режима прекращения огня в Идлибе, а также мы должны работать над установлением режима прекращения огня на общенациональном уровне, а затем сконцентрироваться на выработке политического плана действий", - подчеркнула Дикарло.

1ар де

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