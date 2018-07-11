Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 9:40 11.07.2018 - 09:40

Гонконг. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, который находится с визитом в Северной Корее, заявил, что жители КНДР нуждаются в гуманитарной помощи.

"Очевидны свидетельства того, что здесь нуждаются в гуманитарной помощи", - сказал М.Лоукок на видеозаписи, размещенной в его официальном аккаунте в Twitter после поездки по КНДР.

"Более половины детей, проживающих в сельской местности, в том числе в тех местах, где мы побывали, не имеют доступа к чистой питьевой воде", - добавил он.

По его словам, примерно 20% всех детей в КНДР сталкиваются с проблемами, связанными с недостаточным питанием. М.Лоукок отметил важную роль увеличения финансирования для оказания активной гуманитарной помощи Северной Корее.

Замгенсека ООН прибыл в Пхеньян в понедельник. Вместе с делегацией в ходе визита он посетил ряд районов, расположенных на юго-западе Северной Кореи.

1вл ар

Neuer Inhalt Horizontal Line