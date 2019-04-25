Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 21:27

Нью-Йорк (ООН). 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Стороны конфликта на Украине должны достичь договоренностей о прекращении огня на востоке страны, заявила в четверг замгенсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

"Продолженный и устойчивый режим прекращения огня остается первоочередной задачей. В связи с этим мы сожалеем, что не принесли результатов переговоры по новому договору о прекращении огня в связи с православной пасхой в ходе вчерашней встречи трехсторонней контактной группы в Минске", - подчеркнула она, выступая на заседании СБ ООН.

Р.Дикарло отметила, что ООН присоединяется к призывам "без промедления" достичь договоренностей по режиму прекращения огня.

Как сообщалось, 18 апреля на встрече Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции стороны конфликта после многочасовой дискуссии не смогли согласовать "пасхальное перемирие", так как украинская сторона отказалась принимать пакет дополнительных мер контроля за нарушениями режима прекращения огня.

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