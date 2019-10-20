Этот контент был опубликован 20 октября 2019 г. 2:00

Нью-Йорк (ООН). 20 октября. ИНТЕРФАКС - В ООН предлагают продолжать взаимодействие США по вопросу невыдачи виз ряду делегаций, в том числе российской, на текущую сессию Генассамблеи, прежде чем предпринимать какие-либо дополнительные меры.

"Полагаю, что прежде, чем намечать принятие дополнительных мер в соответствии с Соглашением о Центральных учреждениях, целесообразно продолжить взаимодействие с властями принимающей страны", - заявил заместитель генсека ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш в ходе закрытого заседания Комитета по сношениям со страной пребывания, где обсуждался визовый вопрос.

Экстренно созванная закрытая встреча прошла во вторник. Заявление представителя Организации появилось в отрытом доступе в субботу по времени Нью-Йорка.

Ранее во вторник зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил журналистам по итогам заседания, что Россия поддерживает инициативу делегаций, предложивших запустить процедуру арбитража между Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и США как страной пребывания штаб-квартиры Организации из-за невыдачи виз ряду делегаций на мероприятия Генассамблеи.

"Часть делегаций, безусловно, мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный разделом 21 соглашения о штаб-квартире ООН, а именно проведение арбитража между Генсекретарем ООН и государством пребывания, как одним из возможных механизмов урегулирования этого вопроса", - сказал он.

Суареш считает, что необходимо тщательно продумать возможные дальнейшие шаги в связи с предложением ряда делегаций.

"Что касается предлагаемых мер в соответствии с разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях, то нам было бы необходимо тщательно продумать возможные дальнейшие шаги, и здесь я хотел бы отметить, что в этом вопросе следует руководствоваться существующей практикой, в том числе консультативным заключением Международного Суда", - заявил он на закрытом заседании.

24 сентября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что американская сторона не выдала визы ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и нескольким сотрудникам МИД РФ - членам делегации, которая отправлялась на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил "Интерфаксу", что США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

7 октября замглавы российской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в сессии первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов сообщил "Интерфаксу", что порядка семи человек из делегации не получили визы США. В связи с этим Россия официально внесла на рассмотрение комитета проект решения о переносе работы Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву, сообщал "Интерфаксу" диписточник.

Также было отказано в выдаче американских виз сотрудникам министерства иностранных дел РФ, планировавшим принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс", который состоялся в США 7 октября.

14 октября стало известно, что США не выдали визы 18 россиянам в рамках текущей сессии Генассамблеи ООН.

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