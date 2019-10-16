*** Она призвала Россию и США приложить усилия для продления СНВ-3

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Риск ядерной конфронтации в мире действительно возрастает, при этом Россия и США должны приложить все усилия для продления Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявила заместитель генсекретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

"Об этом (растущих рисках ядерной войны - ИФ) предупреждают не только российские дипломаты. Многие аналитические организации, эксперты по контролю над вооружениями говорят про растущий риск ядерной конфронтации. (...) Существуют серьезные опасения того, что ситуация снова становится довольно опасной", - сказала Накамицу в интервью, опубликованном в среду в газете "Коммерсант".

"Есть много факторов, которые увеличивают угрозу ядерной конфронтации. Но самая острая проблема - это дефицит доверия между государствами. Остальные факторы усугубляют это. Ситуация очень сложная", - добавила замгенсекретаря ООН.

Она также напомнила о геополитическом факторе, отметив, что "мир стал более сложным и многополярным".

"Есть страны-обладательницы ядерного оружия, вовлеченные в региональную конкуренцию и соперничество. Например, так можно сказать про ситуацию вокруг Кашмира, которая вызывает обеспокоенность, поскольку речь идет о двух странах с ядерным потенциалом. Региональные споры и стратегическое соперничество с ядерным контекстом имеют место и на Ближнем Востоке", - заявила Накамицу.

Кроме того, по ее словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и она сама постоянно призывали Россию и США к использованию механизмов, предусмотренных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и преодолению разногласий через диалог.

"Но 2 августа действие договора закончилось, и теперь нам остается сказать, что мы глубоко сожалеем, что стороны не смогли преодолеть разногласия по договору путем диалога и переговоров", - подчеркнула представитель ООН.

По мнению Накамицу, "теперь еще важнее, чтобы две страны приложили все усилия для продления Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений".

"Если стороны позволят ему (СНВ-3 - ИФ) прекратить свое действие в 2021 году, то впервые с 1970-х годов у двух крупнейших ядерных держав мира не будет никаких ограничений по стратегическим ядерным запасам. А этого бы никому не хотелось", - отметила замгенсекретаря ООН.

"Я думаю, что продление СНВ-3 должно стать одной из наших приоритетных задач на ближайшее время, поэтому генеральный секретарь и озвучивал этот пункт в своих последних обращениях", - заявила Накамицу в беседе с изданием.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. 2 августа 2019 года США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом Москву, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения безосновательными. Москва в свою очередь заявила, что действие договора прекращено 2 августа по инициативе американской стороны.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.

Че бм

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