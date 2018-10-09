Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 14:12 09.10.2018 - 14:12

Лондон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес во вторник призвал соотечественников перестать недооценивать потенциальную опасность действий сотрудников российских спецслужб, несмотря на то, что иногда их плохая подготовка может вызывать смех, сообщает британский канал "Скай ньюс".

"Легко смеяться над плохой подготовкой некоторых (сотрудников - ИФ) ГРУ и над их способностями, но нам не следует недооценивать их и опасное и безрассудное применение веществ нервнопаралитического действия на наших улицах", - заявил Б.Уоллес.

Он назвал Россию "поборником агрессии во всех проявлениях", включая убийства, киберпреступления и коррупцию.

1эф во вв

Neuer Inhalt Horizontal Line