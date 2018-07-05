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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 10:10 05.07.2018 - 10:10

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что Лондон считает чемпионат мира по футболу в РФ событием, которое не должны быть связано с политикой и политическими лидерами.

"Правительство ясно выразило свою позицию. Чемпионат мира не имеет отношения к политике и политическим лидерам", - приводит слова Б.Уоллеса телеканал "Скай ньюз". Так он ответил на вопрос о том, может ли повлиять на ЧМ-2018 инцидент в Эймсбери, где, по версии британской стороны, двое человек отравились нервнопаралитическим веществом "Новичок". Также замминистра спрашивали, может ли Лондон пересмотреть решение не отправлять в РФ официальных представителей на матчи сборной Англии.

"Чемпионат мира - это мероприятие для удивительных людей со всего мира, которые делают удивительные вещи", - добавил Б.Уоллес.

Он подчеркнул, что за выступлением сборной Англии "следят многие прекрасные российские болельщики. Фанаты (из Англии - ИФ) получают хорошую поддержку".

Б.Уоллес отметил, что Лондон стремится обеспечить безопасность британских болельщиков в России.

"Но все это не должно отвлекать нас о того, что мы считаем, что попытку убийства в марте (экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери - ИФ) организовала Россия", - подчеркнул он.

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