Этот контент был опубликован 12 июня 2019 г. 15:18

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сочла искренними консультации с замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым.

"Еще одна искренняя встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Рябковым, наша четвертая встреча в этом году", - написала Томпсон в среду в Twitter.

"Сегодня в Праге я подняла ряд вопросов, касающихся национальной безопасности США и стратегической безопасности, по которым США хотели бы вести более конструктивный диалог с Россией", - добавила Томпсон.

Рябков провел консультации с Томпсон в среду в Праге.

Как заявил накануне Рябков, Россия и США должны постараться договориться о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) ещё как минимум на пять лет.

"Нужно озаботиться задачей продления договора о СНВ ещё на пять лет, для того, чтобы появилось время для углублённых обсуждений новой конфигурации в этой сфере", - сказал он журналистам.

Предыдущая встреча Рябкова и Томпсон состоялась 31 января в Пекине "на полях" совещания ядерной "пятерки".

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