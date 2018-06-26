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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 17:56 26.06.2018 - 17:56

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович сообщил, что обсудил с министром энергетики РФ Александром Новаком перспективу трехсторонних переговоров ЕС-Россия-Украина по газоснабжению, которые могут начаться в июле.

"(Встречался) с министром энергетики Новаком "на полях" Всемирной газовой конференции-2018 в Вашингтоне. Сосредоточил внимание на приоритете Еврокомиссии по будущему трехстороннему (переговорному) процессу с Россией и Украиной. Поскольку время не терпит, я ожидаю его начала в идеале в июле", - написал М.Шефчович во вторник в своем "Твиттере".

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