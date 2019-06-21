Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 15:00

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД Великобритании по делам Азии и Тихого океана Марк Филд временно снят с должности в связи с инцидентом, в который оказался вовлечен он и активистка движения "Гринпис", сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

"Он отстранен от обязанностей на время расследования (поведения Филда - ИФ)", - цитирует BBC слова представителя Даунинг-стрит.

Он отметил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй видела видеозапись инцидента и была ей обеспокоена.

BBC напоминает, что происшествие имело место накануне во время выступления главы Минфина Филиппа Хаммонда, когда на мероприятие ворвались активисты "Гринпис", которые также хотели выступить с речью.

В итоге Марк Филд встал со своего места, схватил одну активистку и вывел ее из зала.

Впоследствии Филд принес извинения за свой поступок.

1аю ар

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