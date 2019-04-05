Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 18:47

Берлин. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил журналистам, что не располагает информацией о возможном присутствии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Ливии.

"У меня нет такой информации", - сказал он, отвечая в пятницу в Берлине на вопрос журналистов.

В Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьер-министра Файеза Сараджа. Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Халифа Хафтаром.

Западные СМИ неоднократно сообщали, что Россия направила в Ливию бойцов ЧВК для помощи Х.Хафтару. В частности, в начале марта этого года источник The Telegraph утверждал, что в ливийском городе Бенгази находятся около 300 россиян из ЧВК.

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