Замглавы МИД Ирана не исключает выхода страны из СВПД в ближайшие недели-СМИ
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Дубай. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие недели, сообщает в пятницу в Twitter канал "Пресс-ТВ".
"Есть возможность выхода Ирана из СВПД в ближайшие недели", - говорится в сообщении со ссылкой на А.Аракчи.
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Интерфакс