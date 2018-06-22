Замглавы МИД Ирана не исключает выхода страны из СВПД в ближайшие недели-СМИ

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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 10:40 22.06.2018 - 10:40

Дубай. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие недели, сообщает в пятницу в Twitter канал "Пресс-ТВ". "Есть возможность выхода Ирана из СВПД в ближайшие недели", - говорится в сообщении со ссылкой на А.Аракчи. ПОСЛЕДУЕТ 1эф во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс